Israel Criticizes Turkey F35 Sale | Fighter Jets Deal | Middle East - Aaj News

Israel Criticizes Turkey F35 Sale | Fighter Jets Deal | Middle East - Aaj News
Published 07 Jul, 2026 09:10pm
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Israel Criticizes Turkey F35 Sale | Fighter Jets Deal | Middle East - Aaj News
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