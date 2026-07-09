Ayatollah Khamenei Funeral | Millions Gather in Mashhad | Iran Mourning Ceremony Update - Aaj News

Ayatollah Khamenei Funeral | Millions Gather in Mashhad | Iran Mourning Ceremony Update - Aaj News
Published 09 Jul, 2026 08:45pm
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Ayatollah Khamenei Funeral | Millions Gather in Mashhad | Iran Mourning Ceremony Update - Aaj News
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