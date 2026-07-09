Karachi Firing | North Nazimabad Incident | 4 Injured in Gun Attack - Aaj News

Karachi Firing | North Nazimabad Incident | 4 Injured in Gun Attack - Aaj News
Published 09 Jul, 2026 10:30pm
ویڈیوز
Karachi Firing | North Nazimabad Incident | 4 Injured in Gun Attack - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین