Iranian Foreign Minister Arrives in Oman for Strait of Hormuz Talks - Aaj News

Iranian Foreign Minister Arrives in Oman for Strait of Hormuz Talks - Aaj News
Published 11 Jul, 2026 02:40pm
ویڈیوز
Iranian Foreign Minister Arrives in Oman for Strait of Hormuz Talks - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین