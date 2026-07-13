مون سون میں انسولین رکھنے والے کون سی جان لیوا غلطی کرتے ہیں؟
مون سون کی بارشیں گرمی سے تو راحت دیتی ہیں، لیکن ذیابیطس کے مریضوں، خاص طور پر انسولین استعمال کرنے والوں کے لیے نمی اور موسم کی تبدیلی ایک نیا چیلنج بن سکتی ہے۔
ماہرین کے مطابق زیادہ نمی صرف خوراک یا پانی کو ہی متاثر نہیں کرتی بلکہ اگر انسولین کو درست طریقے سے محفوظ نہ رکھا جائے تو اس کی تاثیر بھی کم ہو سکتی ہے، جس سے خون میں شوگر کی سطح بے قابو ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔
این ڈی ٹی وی کے مطابق ماہر امراضِ ذیابیطس ڈاکٹر سمیر بھردواج کے مطابق زیادہ نمی انسولین کے لیے ایک ایسا خطرہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت سے مریض صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انسولین کو دھوپ سے بچانا کافی ہے، جبکہ حقیقت میں مون سون کے دوران ہوا میں موجود زیادہ نمی بھی انسولین کی ساخت اور کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے۔
ڈاکٹر سمیر کے مطابق اگر انسولین اپنی اصل تاثیر کھو دے تو مریض بظاہر معمول کے مطابق انجیکشن لگاتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود خون میں شوگر کی سطح غیر متوقع طور پر بڑھ سکتی ہے، جس سے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ انسولین ایک حساس پروٹین ہارمون ہے، جسے مخصوص درجہ حرارت اور مناسب ماحول میں محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اسے زیادہ نمی یا بار بار بدلتے ہوئے درجہ حرارت میں رکھا جائے تو اس کی کیمیائی ساخت متاثر ہو سکتی ہے، حالانکہ بظاہر اس کا رنگ یا شکل تبدیل نہ ہو۔
طبی ماہرین کے مطابق مون سون کے دوران انسولین محفوظ رکھنے میں تین عام غلطیاں اکثر دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ بعض افراد ٹھنڈک فراہم کرنے والے خصوصی بیگ یا کولنگ والیٹ پر مکمل انحصار کرتے ہیں۔ ایسے بیگ خشک موسم میں تو مؤثر رہتے ہیں، لیکن زیادہ نمی کی وجہ سے ان میں پانی کے بخارات خارج نہیں ہو پاتے، جس کے باعث مطلوبہ ٹھنڈک برقرار نہیں رہتی اور انسولین متاثر ہو سکتی ہے۔
دوسری عام غلطی انسولین کو فریج کے دروازے میں رکھنا ہے۔ ماہرین کے مطابق فریج کا دروازہ بار بار کھلنے اور بند ہونے سے اندر کا درجہ حرارت مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے اور گرم و مرطوب ہوا انسولین تک پہنچتی رہتی ہے، جس سے اس کی تاثیر کم ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بجائے انسولین کو فریج کی درمیانی شیلف پر رکھنا زیادہ مناسب سمجھا جاتا ہے، جہاں درجہ حرارت نسبتاً مستحکم رہتا ہے۔
تیسری غلطی یہ ہے کہ لوگ صرف انسولین کی ظاہری شکل دیکھ کر اس کے محفوظ ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کئی مرتبہ انسولین کا رنگ، شفافیت یا شکل تبدیل نہیں ہوتی، لیکن اس کی طبی تاثیر کم ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں مریض معمول کی مقدار استعمال کرنے کے باوجود خون میں شوگر بڑھنے کا سامنا کر سکتا ہے۔
ڈاکٹر سمیر کا کہنا ہے کہ اگر خوراک اور دوا کے معمول پر عمل کرنے کے باوجود کھانے کے بعد شوگر کی سطح بار بار غیر متوقع طور پر بڑھ رہی ہو تو صرف انسولین کی مقدار بڑھانے کے بجائے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں استعمال ہونے والی انسولین متاثر تو نہیں ہو گئی۔ ایسی صورت میں نئی اور درست طریقے سے محفوظ رکھی گئی انسولین استعمال کرنا بہتر ہو سکتا ہے۔
ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ مون سون کے دوران انسولین کے پین یا شیشی کو ہوا بند پلاسٹک یا شیشے کے صاف ڈبے میں رکھیں تاکہ نمی اندر نہ جا سکے۔ اس کے علاوہ انسولین کو ہمیشہ مناسب درجہ حرارت پر محفوظ رکھا جائے اور استعمال سے پہلے اس کی حالت کا اچھی طرح جائزہ لیا جائے۔
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مون سون کے موسم میں انسولین کو صحیح طریقے سے محفوظ رکھنا شوگر کے مریضوں کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا وقت پر دوا لینا، کیونکہ معمولی سی غفلت بھی خون میں شوگر کی سطح کو غیر متوازن کر سکتی ہے۔