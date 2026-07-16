اے آئی انقلاب، حقیقی یا مالیاتی سراب؟
مالیاتی منڈیوں میں ایک غیر معمولی صورتحال جنم لے رہی ہے۔ جتنا مصنوعی ذہانت (اے آئی) کا مستقبل غیر یقینی دکھائی دیتا جا رہا ہے، اتنا ہی سرمایہ کار اس بات پر زیادہ یقین رکھتے نظر آتے ہیں کہ وہ پہلے ہی جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ مالیاتی منڈیوں کے لیے یہ ایک عجیب کیفیت ہے۔
آخرکار عام طور پر غیر یقینی صورتحال احتیاط کو جنم دیتی ہے۔ لیکن اس بار ایسا لگتا ہے کہ یہی غیر یقینی صورتحال یقین پیدا کر رہی ہے۔
کیا یہی سب سے بڑا انتباہ نہیں؟
مصنوعی ذہانت کے گرد جاری بحث اب تیزی سے دو واضح دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک طرف وہ پُرامید حلقے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اے آئی بجلی، انٹرنیٹ یا اسمارٹ فون جیسا ایک انقلابی ٹیکنالوجی انقلاب ہے۔ ان کے مطابق، اس شعبے میں ہونے والی کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بالآخر پیداواریت میں اضافے اور ایسے منافع کی صورت میں سامنے آئے گی جو آج کی غیر معمولی حد تک بلند مارکیٹ ویلیوایشنز کو درست ثابت کرے گی۔
دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کا ماننا ہے کہ سرمایہ کار اے آئی کے وعدوں سے اس قدر مسحور ہو چکے ہیں کہ وہ اب یہ بنیادی سوال ہی نہیں پوچھ رہے کہ کیا ممکنہ منافع واقعی اس بے تحاشا سرمایہ کاری کا جواز فراہم کر سکے گا؟
دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں فریق عین اسی وقت پہلے سے زیادہ پُریقین ہوتے جا رہے ہیں، جب دستیاب شواہد پہلے کے مقابلے میں کم واضح اور کم فیصلہ کن ہوتے جا رہے ہیں۔
آخرکار، کسی کے پاس بھی اے آئی کے لیے کوئی تیار شدہ رہنما کتاب موجود نہیں۔ تاریخ میں ایسا کوئی ماڈل موجود نہیں جو یہ بتا سکے کہ کاروباری ادارے اس ٹیکنالوجی کو کتنی تیزی سے اپنائیں گے، مہنگے اور نجی اے آئی ماڈلز کب تک اپنی قیمت مقرر کرنے کی طاقت برقرار رکھ سکیں گے، اوپن سورس متبادل کتنے سستے ہو جائیں گے، یا آخرکار اس دوڑ کے حقیقی فاتح کون ہوں گے۔
اس کے باوجود جیسے جیسے نامعلوم عوامل بڑھ رہے ہیں، منڈیاں زیادہ محتاط ہونے کے بجائے اپنے اپنے مؤقف پر مزید مضبوطی سے قائم ہوتی جا رہی ہیں۔
آخر ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ غیر یقینی صورتحال یقین کو کمزور کرنے کے بجائے مزید مضبوط کر دے؟
شاید اس کا جواب ان اعداد و شمار کی غیر معمولی وسعت میں پوشیدہ ہے۔
امریکا کی کارپوریٹ کمپنیاں آج مصنوعی ذہانت پر اتنی بڑی رقوم خرچ کر رہی ہیں جن کا تصور چند سال پہلے تک بھی ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ ڈیٹا سینٹرز حیران کن رفتار سے وسعت اختیار کر رہے ہیں۔ سیمی کنڈکٹر بنانے والی کمپنیاں بڑھتی ہوئی طلب پوری کرنے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہیں۔ ہر سہ ماہی مالی نتائج کے ساتھ سرمایہ جاتی اخراجات کے مزید بڑے بجٹوں کے اعلانات سامنے آ رہے ہیں۔
لیکن ایک اور طرح کے اعداد و شمار بھی اتنی ہی توجہ کے مستحق ہیں۔
اس سرمایہ کاری کا بڑا حصہ اب ایسی کمپنیوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے جن کے اپنے فری کیش فلو پر مسلسل دباؤ بڑھ رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں اے آئی کے بنیادی ڈھانچے پر سینکڑوں ارب ڈالر خرچ کرتی جا رہی ہیں، جبکہ اس توسیعی منصوبے کے لیے وہ پہلے سے کہیں زیادہ قرض اور ایکویٹی مارکیٹوں پر انحصار کر رہی ہیں۔
ادھر فوری مالی فائدے کا بڑا حصہ بظاہر کسی اور کو مل رہا ہے، خاص طور پر ان سیمی کنڈکٹر کمپنیوں کو جو اس انقلاب کو طاقت دینے والی چپس فراہم کر رہی ہیں۔
کیا اس مساوات کے دونوں پہلو غیر معینہ مدت تک اسی طرح ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟
شاید چل سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر بڑی انقلابی ٹیکنالوجی نے وسیع معاشی فوائد دینے سے پہلے بھاری ابتدائی سرمایہ کاری کا تقاضا کیا تھا۔ ریلوے نے بھی کیا، بجلی نے بھی، اور یقیناً انٹرنیٹ نے بھی۔
تاہم تاریخ ایک اور سبق بھی دیتی ہے۔
ٹیکنالوجی کے انقلابات اور قیاس آرائی پر مبنی مالیاتی ببل اکثر ایک ساتھ جنم لیتے رہے ہیں۔ ایک کا وجود لازماً دوسرے کی نفی نہیں کرتا۔ انٹرنیٹ نے عالمی معیشت کو بدل کر رکھ دیا، لیکن اسی دوران ڈاٹ کام ببل نے اربوں ڈالر کی دولت بھی تباہ کر دی۔
حقیقی جدت اور مالیاتی حد سے بڑھی ہوئی سرمایہ کاری کبھی بھی ایک دوسرے کی ضد نہیں رہے۔
اور یہی وہ مقام ہے جہاں آج کی مارکیٹ خاص طور پر دلچسپ ہو جاتی ہے۔
آج امریکا میں اے آئی سے متعلق سرمایہ کاری نئی کارپوریٹ سرمایہ جاتی سرمایہ کاری کا ریکارڈ حد تک بڑا حصہ بن چکی ہے، جبکہ معیشت کے دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی رفتار نمایاں طور پر سست پڑ گئی ہے۔
دوسرے الفاظ میں کارپوریٹ امریکا ایک ہی ٹیکنالوجی، ایک ہی کہانی اور بالآخر مستقبل سے متعلق ایک ہی مفروضے پر اپنی شرط مسلسل بڑی کرتا جا رہا ہے۔
کیا یہ اعتماد ہے، یا پھر سرمایہ کاری کے غیر معمولی ارتکاز کا خطرہ؟
مالیاتی منڈیاں اب یہی سوال اپنی ہی زبان میں پوچھنا شروع کر رہی ہیں۔
اتار چڑھاؤ کا دور واپس آ چکا ہے۔
مصنوعی ذہانت (اے آئی) کی کہانی کے مرکز میں موجود دنیا کی چند بڑی کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں حالیہ ہفتوں کے دوران غیر معمولی اور شدید اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا ہے۔ سیمی کنڈکٹر کمپنیوں کے حصص، جو صرف چند ماہ قبل تک تقریباً ناقابلِ تنزلی محسوس ہوتے تھے، اچانک سرمایہ کاروں کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ مومینٹم صرف اوپر کی طرف نہیں بلکہ دونوں سمتوں میں کام کرتا ہے۔
جنوبی کوریا کا چِپس پر مبنی کوسپی انڈیکس عالمی مالیاتی بحران کے بعد اپنی سب سے بڑی گراوٹوں میں سے بعض کا سامنا کر چکا ہے، جس کی بنیادی وجہ سیمی کنڈکٹر کمپنیوں کے حصص میں تیز کمی رہی۔ انفرادی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے حصص میں بھی اس وقت اتنی زیادہ غیر یقینی اور اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے، جو اس تیزی کے ابتدائی مراحل میں غیر معمولی تصور کیا جاتا۔
شاید یہ اتار چڑھاؤ ہمیں وہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے، جسے یقین سننے سے انکار کر رہا ہے۔
عام طور پر مالیاتی منڈیاں اس وقت زیادہ غیر مستحکم ہوتی ہیں جب سرمایہ کار کسی اثاثے کی اصل قدر پر متفق نہ ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اختلاف کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہا ہے۔
اب ہر مالیاتی نتائج کی رپورٹ ، ہر سرمایہ جاتی اخراجات کا اعلان، اور اے آئی کے بنیادی ڈھانچے کی طلب میں آنے والی ہر تبدیلی کو وہی فریق فیصلہ کن ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے، جو پہلے ہی اس مؤقف پر زیادہ مضبوطی سے قائم ہوتا ہے۔
کیا مالیاتی منڈیاں حقیقت دریافت کرنے سے زیادہ اپنے پہلے سے قائم یقین کا دفاع کرنے میں دلچسپی لینے لگی ہیں؟
شاید یہی اصل تضاد ہے۔
جتنا غیر یقینی پن بڑھتا جا رہا ہے، دونوں بیانیے اتنے ہی زیادہ مضبوط ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔
اگر یہی رجحان جاری رہا تو اے آئی سے وابستہ سرمایہ کاری میں اتار چڑھاؤ ایک عارضی استثنا نہیں رہے گا بلکہ ایک مستقل خصوصیت بن جائے گا۔
اس صورت میں قیمتوں میں بڑے بڑے اتار چڑھاؤ خوف و ہراس کی علامت نہیں ہوں گے بلکہ وہ ذریعہ بن جائیں گے، جس کے ذریعے مالیاتی منڈیاں بتدریج یہ طے کریں گی کہ ان کمپنیوں کی حقیقی قدر آخر ہے کیا۔
پاکستان جیسے ممالک کے لیے شاید یہ پوری بحث بظاہر بہت دور کی معلوم ہوتی ہو۔
لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔
اگرچہ پاکستان نہ جدید سیمی کنڈکٹر تیار کرتا ہے اور نہ ہی دنیا کے بڑے ہائپر اسکیل ڈیٹا سینٹرز تعمیر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عالمی مالیاتی حالات میں ہونے والی تبدیلیوں سے گہرے طور پر متاثر ہوتا ہے۔
اگر دنیا کی سب سے زیادہ بھیڑ والی سرمایہ کاری میں اچانک بڑی اصلاح آتی ہے تو اس کے اثرات صرف سلیکان ویلی تک محدود نہیں رہیں گے۔
ایسی صورتحال عالمی مالیاتی لیکویڈیٹی کو محدود کر سکتی ہے، امریکی ڈالر کو مزید مضبوط بنا سکتی ہے، خطرے کے پریمیم میں اضافہ کر سکتی ہے اور ابھرتی ہوئی معیشتوںکی جانب سرمایہ کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہے۔
تاریخ بتاتی ہے کہ جب عالمی سرمایہ کار خوفزدہ ہوتے ہیں تو وہ مختلف ابھرتی ہوئی معیشتوں میں زیادہ فرق نہیں کرتے بلکہ عمومی طور پر ان سب میں اپنی سرمایہ کاری کم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
بالکل اسی لیے وال اسٹریٹ پر ہونے والی پیش رفت اسلام آباد کے لیے بھی اہمیت رکھتی ہے۔
اب اصل سوال یہ نہیں رہا کہ مصنوعی ذہانت عالمی معیشت کو بدلے گی یا نہیں۔
غالب امکان یہی ہے کہ وہ ضرور بدلے گی۔
زیادہ مشکل سوال یہ ہے کہ کیا مالیاتی منڈیاں مستقبل کی کئی دہائیوں کی کامیابی کو پہلے ہی آج کی قیمتوں میں شامل کر چکی ہیں، جبکہ اس ٹیکنالوجی کی بنیادی معاشی حقیقتیں اب بھی ضدی انداز میں غیر یقینی ہیں؟
ممکن ہے کہ پُرامید لوگ مکمل طور پر درست ثابت ہوں۔
ممکن ہے کہ آج کی یہ سرمایہ کاری کی لہر پیداواریت میں ایسا انقلاب لے آئے جو ماضی کی ہر ٹیکنالوجی انقلاب سے بھی کہیں بڑا ہو۔
ممکن ہے کہ آج کی یہ بلند قیمتیں مستقبل میں حیرت انگیز طور پر سستی محسوس ہوں۔
یا پھر ممکن ہے کہ مستقبل کے مورخین یہ نتیجہ اخذ کریں کہ مالیاتی منڈیوں نے اگلے عظیم ٹیکنالوجی انقلاب کی درست نشاندہی تو کر لی تھی، لیکن اس سے وابستہ تقریباً ہر اثاثے کی قیمت کا غلط اندازہ لگایا تھا۔
کیا یہ واقعی پہلی بار ہوگا کہ سرمایہ کار مستقبل کے بارے میں درست ثابت ہوں، مگر قیمت کے تعین میں غلطی کر بیٹھیں؟
نوٹ: یہ تحریر 16 جولائی 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔