ٹیکس اصلاحات خواب ہی رہیں
مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں بالواسطہ ٹیکسوں پر غیر معمولی انحصار، جن کا بوجھ امیر طبقے کے مقابلے میں غریب عوام پر زیادہ پڑتا ہے، دو اہم پہلوؤں پر سنجیدہ سوالات اٹھاتا ہے۔ ایک طرف یہ امر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کے اس پروگرام کی مجموعی ساخت پر سوالیہ نشان ہے، جس کے تحت بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے سے قبل اس کی تمام تفصیلات کا جائزہ لیا گیا، اور دوسری جانب یہ حکومت کی معاشی حکمتِ عملی پر بھی سوالات کو جنم دیتا ہے۔
وفاقی بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی جانب سے مالی سال 2026-27 کے لیے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 15.264 کھرب روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ رواں مالی سال کے لیے بجٹ میں 14.131 کھرب روپے کا ہدف رکھا گیا تھا، جسے بعد ازاں کم کرکے 12.983 کھرب روپے کر دیا گیا۔ تاہم اس حوالے سے دو اہم نکات قابلِ توجہ ہیں۔
اول، بجٹ دستاویزات میں درج نظرثانی شدہ تخمینے اب قابلِ اعتبار نہیں رہے۔ ایف بی آر کے باخبر ذرائع نے، نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر، بزنس ریکارڈر کو بتایا کہ نظرثانی شدہ ہدف کے مقابلے میں بھی تقریباً ایک کھرب روپے کی کمی کا سامنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، رواں مالی سال میں مجموعی ٹیکس وصولیاں غالب امکان ہے کہ 12 کھرب روپے کے لگ بھگ رہیں گی۔
دوم، معیشت کی شرح نمو جتنی زیادہ ہوگی، ٹیکس وصولیاں بھی اسی قدر بڑھیں گی۔ تاہم حکومت نے رواں مالی سال کے لیے مجموعی قومی پیداوار (جی ڈی پی) کی شرح نمو 3.7 فیصد رہنے کا تخمینہ لگایا، جبکہ بجٹ میں اسے 4.2 فیصد ظاہر کیا گیا تھا۔ آزاد ماہرینِ معاشیات کے مطابق یہ شرح نمو بھی حقیقت سے زیادہ ظاہر کی گئی ہے۔
قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث کے دوران وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پُرزور انداز میں مؤقف اختیار کیا کہ جی ڈی پی کی شرح نمو کا تعین بین الاقوامی معیار کے مطابق کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ بیان اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ انہوں نے 10 اکتوبر کو جاری ہونے والی آئی ایم ایف کی ان تفصیلی دستاویزات کا شاید مطالعہ نہیں کیا، جن میں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلٹی (ای ایف ایف) پروگرام کی منظوری دی گئی تھی۔
ان دستاویزات میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ: ”قومی حسابات ( نیشنل اکاؤنٹس) اور سرکاری مالیاتی اعدادوشمار میں موجود کمزوریاں معاشی نگرانی کے عمل میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ جی ڈی پی کے تقریباً ایک تہائی حصے کی نمائندگی کرنے والے شعبوں سے متعلق بنیادی اعدادوشمار میں اہم خامیاں موجود ہیں، جبکہ سرکاری مالیاتی اعدادوشمار کی تفصیل اور قابلِ اعتماد ہونے کے حوالے سے بھی مسائل درپیش ہیں۔“
دستاویز کے مطابق حکومت ان خامیوں کو دور کرنے کو ترجیح دے رہی ہے، جس کے لیے آئی ایم ایف کی تکنیکی معاونت سے گورنمنٹ فنانس اسٹیٹسٹکس اور نئے پروڈیوسر پرائس انڈیکس پر کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان بیورو آف شماریات مالی سال 2026 کو بنیاد بنا کر قومی حسابات کی نئی بنیاد کے لیے جلد ہی چار بڑے سرویز کا فیلڈ ورک بھی شروع کرے گا۔
اس تکنیکی معاونت (ٹی اے) کی تکمیل 30 جون 2026 تک ہونا تھی، تاہم آئی ایم ایف مشن کی سفارشات کی روشنی میں اس کی مدت بڑھا کر اکتوبر تک کر دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد ماہرینِ معاشیات کا خیال ہے کہ آئندہ سال کے لیے حکومت کی متوقع شرح نمو حقیقت سے زیادہ ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی سفارشات پر عمل درآمد کے بعد جی ڈی پی کے اعدادوشمار میں نیچے کی جانب نظرثانی متوقع ہے۔ یہ امکان اس لیے بھی زیادہ ہے کہ معیشت اس وقت سخت مالیاتی اور مالیاتی نظم و ضبط (مالیاتی اور مالی سال کی پالیسی) کے تحت چل رہی ہے۔
بجٹ دستاویزات کے مطابق، ادائیگی کی صلاحیت کے اصول پر مبنی براہِ راست ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف مالی سال 2026-27 کے لیے 7.613 کھرب روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ مالی سال 2025-26 کے لیے ان کی وصولی کا نظرثانی شدہ تخمینہ 6.431 کھرب روپے ہے، حالانکہ گزشتہ بجٹ میں اس مد میں 6.9 کھرب روپے وصول کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ یہ فرق واضح کرتا ہے کہ گزشتہ سال براہِ راست ٹیکسوں کا ہدف غیر حقیقت پسندانہ بنیادوں پر مقرر کیا گیا تھا۔
آئندہ مالی سال کے لیے انکم ٹیکس کی مد میں، جو ایف بی آر کی وصولیوں کا سب سے بڑا حصہ ہے، 7,480.5 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں مالی سال 2025-26 کے لیے نظرثانی شدہ تخمینہ 6,331.4 ارب روپے ہے، جبکہ گزشتہ بجٹ میں اس مد میں 6,811.2 ارب روپے وصول کرنے کا ہدف رکھا گیا تھا۔
حقیقت یہ ہے کہ انکم ٹیکس وصولیوں کا 75 سے 80 فیصد حصہ ودہولڈنگ ٹیکس پر مشتمل ہے، جو عملاً سیلز ٹیکس کے انداز میں وصول کیا جاتا ہے۔ دیانت داری سے دیکھا جائے تو اس آمدن کو انکم ٹیکس کے بجائے سیلز ٹیکس میں شمار کیا جانا چاہیے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان بھی یہ نکتہ ایف بی آر کے سامنے اٹھا کر اس حوالے سے سفارشات دے چکے ہیں، مگر اب تک ان پر کوئی عملدرآمد نہیں ہوا۔
دوسرے لفظوں میں، انکم ٹیکس کی متوقع مجموعی وصولیوں میں سے تقریباً 5,610 ارب روپے درحقیقت سیلز ٹیکس کی نوعیت کے حامل ہیں، جو ایک رجعت پسند (Regressive) ٹیکس ہے اور جس کا بوجھ امیر طبقے کے مقابلے میں غریب عوام پر کہیں زیادہ پڑتا ہے۔
مالی سال 2026-27 کے لیے سیلز ٹیکس کی وصولی کا ہدف 4.8 کھرب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اگر اس میں سیلز ٹیکس کے انداز میں وصول کیے جانے والے ودہولڈنگ ٹیکس کو بھی شامل کر لیا جائے تو بالواسطہ ٹیکسوں پر انحصار 10.4 کھرب روپے تک جا پہنچتا ہے۔
اسی طرح کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 1.6 کھرب روپے اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 1.073 کھرب روپے وصول کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ دونوں بھی بالواسطہ ٹیکس ہیں، اس لیے مجموعی طور پر 15.264 کھرب روپے کی متوقع ٹیکس وصولیوں میں سے تقریباً 13 کھرب روپے، یعنی 83 فیصد، بالواسطہ ٹیکسوں سے حاصل کیے جائیں گے۔
ایسے حالات میں غربت میں اضافے پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر غربت کی پیمائش غذائی ضروریات (کیلوریفک ویلیو) کی بنیاد پر کی جائے تو اس کی شرح ایک نہایت تشویشناک 44 فیصد تک پہنچنے کا اندازہ ہے۔
آئی ایم ایف کے اس دعوے کے مطابق کہ جنرل سیلز ٹیکس (جی ایس ٹی) کی تعمیل کی شرح 27 فیصد سے کم ہو کر 22 فیصد رہ گئی ہے، حکومت نے فنانس بل 2026 میں مزید 21 اشیا پر ان کی پرنٹ شدہ خوردہ قیمت (پرنٹڈ ریٹیل پرائس) کی بنیاد پر سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی ہے۔ ان اشیا میں خوردنی تیل، گھی، چینی سے تیار کردہ مٹھائیاں،کیڑے مار اور دیگر زرعی ادویات، دودھ، فیٹ فلڈ دودھ اور شیر خوار بچوں کی غذائیں بھی شامل ہیں۔ ان اشیا پر ٹیکس کا بوجھ ہر شہری کی آمدنی کی حقیقی قوتِ خرید کو مزید کم کرے گا۔
ایف بی آر کا دعویٰ ہے کہ وہ مالی سال 2026-27 میں نفاذی اقدامات (انفورسمنٹ میژرز) کے ذریعے 400 ارب روپے اضافی وصول کرے گا۔ یہ ہدف قابلِ حصول دکھائی دیتا ہے، کیونکہ رواں مالی سال انہی اقدامات سے 389 ارب روپے حاصل کیے گئے، اگرچہ مالی سال 2024-25 میں یہی اقدامات قومی خزانے کے لیے 874 ارب روپے لے کر آئے تھے۔
تاہم ان نفاذی اقدامات سے حاصل ہونے والی آمدن کا جائزہ لیا جائے تو تصویر کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ چینی سے 76 ارب روپے اور سیمنٹ سے 102 ارب روپے اضافی وصول کیے جانے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ یہ دونوں بالواسطہ ٹیکس ہیں، جن کا بوجھ بالآخر صارفین پر منتقل ہوتا ہے اور ان اشیا کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔
اس کے علاوہ 255 ارب روپے متنازع ٹیکس معاملات کے تصفیے سے اور 218 ارب روپے ٹیکس واجبات کی مد میں حاصل کیے جانے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔
اگر یہ اقدامات غریب عوام کے حق میں نہیں تھے تو دوسری جانب حکومت نے 360 ارب روپے کے ٹیکس ریلیف کا اعلان بھی کیا، جس کا بڑا حصہ نسبتاً خوشحال طبقات کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ان مراعات میں 115 ارب روپے جائیداد کے شعبے کے لیے مختص کیے گئے، جہاں خریداروں پر عائد ودہولڈنگ ٹیکس 2.5 فیصد سے کم کرکے 1.5 فیصد اور فروخت کنندگان کے لیے 5.5 فیصد سے کم کرکے 2.7 فیصد کر دیا گیا، حالانکہ یہی شعبہ کالے دھن کو سفید کرنے کے حوالے سے بدنام سمجھا جاتا ہے۔
اسی طرح 52 ارب روپے کی انکم ٹیکس رعایت کے تحت 15 کروڑ سے 50 کروڑ روپے آمدن رکھنے والوں کے لیے سپر ٹیکس ختم کر دیا گیا، جبکہ 50 کروڑ روپے سے زائد آمدن والے افراد کے لیے بھی سپر ٹیکس کی شرح 10 فیصد سے کم کرکے 8 فیصد کر دی گئی۔ مزید برآں، بیرون ملک اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس (سی وی ٹی) ختم کر دیا گیا، جبکہ بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس فضائی ٹکٹوں پر بھی ٹیکس کی شرح صفر کر دی گئی۔
غریب طبقے کے لیے حکومتی اقدامات بنیادی طور پر سبسڈیوں تک محدود ہیں، جن میں زیادہ تر بجلی کے نرخوں میں فرق پورا کرنے کے لیے دی جانے والی ٹیرف ڈیفرینشل سبسڈی شامل ہے۔ یہ ایسی پالیسی ہے جو ایک طرف غیر مؤثر نظام کو سہارا دیتی ہے اور دوسری جانب اس کا ہدف بھی واضح نہیں۔ اس کے علاوہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، مگر اس کے لیے مختص وسائل ملک میں بڑھتی ہوئی غربت کے مقابلے میں ناکافی دکھائی دیتے ہیں۔
آخر میں مصنفہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ بات انتہائی حیران کن ہے کہ فنانس بل میں غریب دوست پالیسیوں کے فقدان پر پارلیمان میں کوئی سنجیدہ بحث نہیں ہوئی، اور بل نسبتاً آسانی کے ساتھ منظور بھی کر لیا گیا۔
نوٹ: یہ تحریر 06 جولائی 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔