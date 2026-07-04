ہر فنانس ایکٹ دو کہانیاں بیان کرتا ہے
یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر فنانس ایکٹ دو کہانیاں سناتا ہے۔ ایک کہانی قانونی زبان میں لکھی جاتی ہے، جس میں نئے سیکشنز، متبادل شقیں اور ترمیم شدہ شیڈول شامل ہوتے ہیں۔ دوسری کہانی خاموشی میں رقم ہوتی ہے، ان مباحث کے ذریعے جو کبھی ہوئے ہی نہیں، ان سوالات کے ذریعے جو کبھی اٹھائے ہی نہیں گئے، اور ان آئینی ذمہ داریوں کے ذریعے جو کبھی ادا ہی نہیں کی گئیں۔ فنانس ایکٹ 2026 کا تعلق غالباً اسی دوسری قسم سے ہے۔ یہ محض ٹیکس عائد کرنے کی کہانی نہیں، بلکہ پارلیمان کی جانب سے اپنی بنیادی ترین آئینی ذمہ داریوں میں سے ایک سے مسلسل پسپائی کی داستان ہے۔
14برس قبل، جب ہم نے انہی صفحات میں فنانس ایکٹ 2012 کا جائزہ لیتے ہوئے ”فنانس ایکٹ 2012: پارلیمان کہاں ہے؟“ (بزنس ریکارڈر، 29 جون 2012) کے عنوان سے لکھا تھا، تو یہ نشاندہی کی تھی کہ قومی اسمبلی عملاً محض ایک ربڑ اسٹیمپ بن کر رہ گئی ہے۔ فنانس بل عجلت میں منظور کیا گیا، اہم ترامیم آخری لمحوں میں شامل کی گئیں، ٹیکسوں سے متعلق تقریباً کوئی بامعنی بحث نہیں ہوئی، اور آئین کے آرٹیکل 73 اور 82 کے تحت پارلیمان کے لیے وضع کردہ آئینی طریقۂ کار محض ایک رسمی کارروائی تک محدود ہو کر رہ گیا۔
امید کی جا رہی تھی کہ کئی برس کی آمرانہ مداخلت کے بعد بحال ہونے والی پارلیمانی جمہوریت وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہوگی۔ تاہم تجربہ اس کے برعکس ثابت ہوا ہے۔ اگر فنانس ایکٹ 2026 کسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے تو وہ پارلیمان کے ٹیکس عائد کرنے کے اختیار پر اس کے کنٹرول کے مسلسل زوال کی ہے، جو اب پہلے سے بھی زیادہ نمایاں ہو چکا ہے۔
سالانہ فنانس بل کوئی معمولی قانون سازی نہیں ہوتی۔ اسی کے ذریعے یہ طے کیا جاتا ہے کہ دولت کس طرح جمع کی جائے گی، وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی، اور آئندہ مالی سال کے دوران شہریوں پر کس نوعیت اور کس حد تک مالی بوجھ ڈالا جائے گا۔ ہر آئینی جمہوریت میں ٹیکس عائد کرنے کا اختیار نمائندہ حکومت کے بنیادی ستونوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ ٹیکس عائد کرنے کا اختیار ان لوگوں کی رضامندی سے ناگزیر طور پر وابستہ ہے جن پر ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔
یہ اصول صدیوں قبل من مانی ٹیکس عائد کرنے کے خلاف تاریخی جدوجہد کے نتیجے میں وجود میں آیا اور بعد ازاں پوری جمہوری دنیا میں پارلیمانی نظامِ حکومت کی آئینی بنیاد بن گیا۔ پاکستان کا آئین بھی اسی فلسفے کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے مالیاتی اقدامات کو قانون کی شکل دینے سے قبل ان کا جائزہ لینے، ان پر بحث کرنے اور انہیں منظور کرنے کی ذمہ داری پارلیمان کو سونپی ہے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں سالانہ بجٹ کا عمل بالکل الٹی سمت اختیار کر چکا ہے۔
بجٹ تقاریر محض سیاسی تماشہ بن کر رہ گئی ہیں، جبکہ اصل فنانس بل کو ایک انتظامی دستاویز کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جسے تقریباً مکمل طور پر وزارتِ خزانہ اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کے حکام تیار کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینیٹ، دونوں کے قائمہ کمیٹیوں کا کردار بھی محدود رہ جاتا ہے۔
پارلیمان کے ارکان شاذ و نادر ہی بل کی انفرادی شقوں کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ تشویش ناک امر یہ ہے کہ عوام کو عموماً یہ معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ جن قانون سازوں نے آخرکار اس قانون کے حق میں ووٹ دیا، ان میں سے کتنے نے واقعی اس مسودۂ قانون کا مطالعہ بھی کیا تھا۔
فنانس ایکٹ 2026 کے گرد رونما ہونے والے واقعات اس ادارہ جاتی ناکامی کو غیر معمولی وضاحت کے ساتھ بے نقاب کرتے ہیں۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے فنانس بل کا جائزہ لیا، مختلف متعلقہ فریقوں، پیشہ ورانہ تنظیموں اور سرکاری حکام کا مؤقف سنا، اور اس کے بعد اپنی سفارشات مرتب کرکے پیش کیں۔
اہم ترامیم اس وقت قانون کا حصہ بن گئیں جب سینیٹ اپنا آئینی مشاورتی کردار مکمل کر چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ دفعات سینیٹ کے جائزے سے باہر رہیں، کیونکہ جب بل اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس وقت یہ موجود ہی نہیں تھیں۔ اس کے باوجود قومی اسمبلی نے نظرثانی شدہ بل کو جلد بازی میں منظور کر لیا، بغیر اس پر کوئی بامعنی نئی بحث کیے۔ اس سے ایک اہم آئینی سوال جنم لیتا ہے، جس پر حیران کن طور پر بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ اگر سینیٹ کے جائزے کی تکمیل کے بعد بل میں بنیادی نوعیت کی ترامیم شامل کی جا سکتی ہیں تو پھر آئین کے آرٹیکل 73(1) کے تحت سینیٹ کے مشاورتی اختیار کی عملی حیثیت آخر کیا رہ جاتی ہے؟ آئینی طریقۂ کار محض رسمی کارروائیاں انجام دینے کے لیے وضع نہیں کیے جاتے۔
سینیٹ ان قانونی دفعات پر مؤثر مشورہ نہیں دے سکتی جو کبھی اس کے سامنے پیش ہی نہ کی گئی ہوں۔ سینیٹ کے جائزے کے بعد بل میں نمایاں تبدیلیوں کی اجازت دے کر یکے بعد دیگرے آنے والی حکومتوں نے آئین کی ایک اہم حفاظتی ضمانت کو محض ایک رسمی کارروائی میں تبدیل کر دیا ہے۔
تاہم مسئلہ صرف قانون سازی کے طریقۂ کار تک محدود نہیں۔ فنانس ایکٹ 2026 ٹیکس دہندگان، ودہولڈنگ ٹیکس ایجنٹس، بینکوں، کاروباری اداروں اور دیگر ثالثی اداروں پر عائد ذمہ داریوں میں نمایاں اضافہ کرتا ہے۔
تعمیل کے اضافی تقاضے، رپورٹنگ کی وسیع تر ذمہ داریاں، ایف بی آر کے ڈیٹا بیس کے ساتھ مزید گہرا ڈیجیٹل انضمام، خودکار نظاموں پر بڑھتا ہوا انحصار اور نفاذ کے اختیارات میں توسیع، یہ سب شہریوں پر نئی ذمہ داریاں عائد کرتے ہیں۔ لیکن پارلیمان نے ایک دوسرے، اتنے ہی اہم سوال پر غیر معمولی حد تک کم توجہ دی، اور وہ ہے ریاست اور ٹیکس دہندگان کے درمیان باہمی ذمہ داریوں کا توازن۔
آئینی نظام میں ٹیکس عائد کرنے کا تصور کبھی بھی صرف شہریوں کی ٹیکس ادا کرنے کی ذمہ داری پر مبنی نہیں رہا۔ اس کی بنیاد ریاست اور ٹیکس دہندگان کے درمیان باہمی ذمہ داریوں پر استوار ہے۔ شہری اپنے وسائل کا ایک حصہ ریاستی اداروں کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیتے ہیں۔
اس کے بدلے ریاست قانونی یقین دہانی، قانون کے مطابق کارروائی (ڈیو پروسیس)، خفیہ معلومات کے تحفظ، تنازعات کے مؤثر اور بروقت تصفیے، بروقت ریفنڈز اور غیر جانبدارانہ انتظامی نظام کی ضمانت دیتی ہے۔
جب ٹیکس وصولی باہمی ذمہ داریوں سے عاری ہو جائے تو وہ بتدریج آئینی طرزِ حکمرانی کے بجائے محض انتظامی استحصال کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پاکستان کا مالیاتی نظام اسی سمت بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔
کاروباری اداروں کو ٹیکس حکام کے ساتھ اپنے نظام الیکٹرانک طور پر مربوط کرنے کا پابند بنایا جا رہا ہے، مگر پاکستان آج بھی ذاتی معلومات کے تحفظ سے متعلق جامع قانون سازی سے محروم ہے۔
تجارتی اور مالیاتی معلومات کا ایک وسیع ذخیرہ سرکاری ڈیٹا بیسز میں منتقل کیا جا رہا ہے، حالانکہ پارلیمان نے ان معلومات کے غلط استعمال، سائبر حملوں یا غیر مجاز افشا کے خلاف مؤثر قانونی تحفظات پہلے سے فراہم نہیں کیے۔ ٹیکس دہندگان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ایسے ڈیجیٹل نظام پر اعتماد کریں جو خود ایک نامکمل قانونی فریم ورک کے تحت کام کر رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر پارلیمان نے اس تضاد پر بھی بمشکل کوئی بحث کی۔
اسی طرح مصنوعی ذہانت (آرٹیفیشل انٹیلی جنس) اور بغیر روبرو کارروائی (فیس لیس اسیسمنٹ) کو جدید ٹیکس انتظامیہ کی علامت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ بلاشبہ ٹیکنالوجی صوابدیدی اختیارات کم کرنے اور کارکردگی بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن الگورتھمز ایسی معیشت کی بنیادی کمزوریوں کا ازالہ نہیں کر سکتے جو اب بھی بڑی حد تک غیر دستاویزی ہے۔ یہ صرف ٹیکس حکام کو پہلے سے رجسٹرڈ اور دستاویزی ٹیکس دہندگان کی زیادہ باریک بینی سے جانچ کا موقع دیتے ہیں، جبکہ نقد معیشت، غیر رسمی لین دین اور پوشیدہ دولت بڑی حد تک ان کی دسترس سے باہر رہتی ہے۔
یوں ٹیکنالوجی غیر دستاویزی معیشت کو دستاویزی بنانے کی حکمت عملی بننے کے بجائے، قانون کی پابندی کرنے والے ٹیکس دہندگان کی زیادہ مؤثر نگرانی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ پارلیمان نے اس تبدیلی کو یہ مطالبہ کیے بغیر قبول کر لیا کہ پہلے ان بنیادی ساختی کمزوریوں کے حل کے شواہد پیش کیے جائیں۔
فنانس ایکٹ کے تقریباً ہر حصے میں یہی رجحان دکھائی دیتا ہے۔ ودہولڈنگ ایجنٹس پر نئی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، کاروباری اداروں پر تعمیل کے مزید اخراجات کا بوجھ بڑھایا گیا ہے، مالیاتی اداروں کو پہلے سے زیادہ معلومات فراہم کرنے کا پابند بنایا گیا ہے، جبکہ دستاویزی ٹیکس دہندگان پر ضابطہ جاتی ذمہ داریوں میں مسلسل اضافہ کیا گیا ہے۔
اس کے برعکس پارلیمان نے نہ تو ٹیکس دہندگان کے حقوق کے قانونی تحفظ پر اصرار کیا، نہ خودکار فیصلوں کی آزادانہ نگرانی کا مؤثر نظام وضع کیا، نہ غلط ٹیکس تخمینوں پر جوابدہی کا مؤثر بندوبست کیا، نہ ریفنڈز کی قانونی طور پر قابلِ نفاذ مدت مقرر کی، اور نہ ہی خود ٹیکس انتظامیہ میں بامعنی اصلاحات پر زور دیا۔ ذمہ داریاں تو بڑھتی چلی گئیں، مگر ان کے متناسب حقوق فراہم نہیں کیے گئے۔
تاہم سب سے بڑا تضاد کہیں اور ہے۔ فنانس ایکٹ 2026 میں ایسی متعدد دفعات شامل کی گئی ہیں جن کا مقصد پہلے سے ٹیکس حکام کی نظر میں موجود افراد کے خلاف نفاذ کے اختیارات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ دوسری جانب پارلیمان ایک بار پھر ان کہیں بڑے سوالات سے نظریں چراتی دکھائی دی جو آج بھی پاکستان کے مالیاتی بحران کی اصل وجہ ہیں۔
کھربوں روپے مالیت کی ٹیکس چھوٹ (ٹیکس اخراجات) اب بھی بڑی حد تک پارلیمانی نگرانی سے باہر ہیں۔ دولت کے وسیع حصے آج بھی مؤثر ٹیکس نظام سے بچ نکلتے ہیں۔
غیر رسمی معیشت اب بھی بڑی حد تک غیر دستاویزی ہے۔ مالیاتی وفاقیت مسلسل کمزور ہو رہی ہے کیونکہ آئینی طور پر قابلِ تقسیم محاصل میں صوبوں کو اکثریتی حصہ حاصل ہونے کے باوجود ٹیکس پالیسی بتدریج زیادہ مرکزیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ان میں سے کسی بھی بنیادی اور ساختی مسئلے پر پارلیمان نے وہ مسلسل اور سنجیدہ توجہ نہیں دی جس کی وہ حق دار تھے۔
یہ صورتِ حال نہ اتفاقی ہے اور نہ نئی۔ یکے بعد دیگرے آنے والی حکومتوں کے لیے یہ سیاسی طور پر زیادہ آسان رہا ہے کہ وہ پہلے سے ٹیکس نظام میں شامل افراد پر مزید ذمہ داریاں عائد کریں، بجائے اس کے کہ معاشی مراعات یافتہ طبقوں کے مضبوط مراکز کو چیلنج کریں۔ ہر فنانس ایکٹ اصلاحات کا وعدہ کرتا ہے۔ ہر فنانس ایکٹ تعمیل کے تقاضوں میں اضافہ کرتا ہے۔ مگر حقیقی اور بنیادی اصلاحات ہمیشہ مؤخر ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ طاقت، اثرورسوخ اور انتظامی سہولت کے موجودہ مراکز کو چیلنج کرتی ہیں۔
چنانچہ المیہ صرف ناقص ٹیکس پالیسی تک محدود نہیں۔ اصل مسئلہ خود پارلیمان کے بتدریج کمزور ہوتے جانے کا ہے۔ جب عوام کے منتخب نمائندے ٹیکسوں کا سنجیدگی سے جائزہ لینا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ نمائندہ حکومت کے قدیم ترین اور اہم ترین فرائض میں سے ایک سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔
اس کے نتیجے میں پارلیمان ایک ایسے ادارے میں تبدیل ہو جاتی ہے جو مالیاتی معاملات میں حکومتِ وقت کے فیصلوں کی تشکیل کے بجائے محض ان کی رسمی توثیق کرتی ہے۔ یوں آئینی توازن خاموشی سے مگر فیصلہ کن انداز میں انتظامیہ کے حق میں منتقل ہوتا جاتا ہے۔
فنانس ایکٹ 2026 کو صرف اس لیے یاد نہیں رکھا جانا چاہیے کہ اس نے کون سے نئے ٹیکس عائد کیے، بلکہ اس لیے بھی کہ اس نے ایک ایسے آئینی رجحان کو مزید مضبوط کیا جس کے تحت سالانہ بجٹ کا عمل بامعنی پارلیمانی غور و خوض سے بتدریج دور ہوتا جا رہا ہے۔
سینیٹ کا مشاورتی کردار اس وقت کمزور پڑ جاتا ہے جب اس کی رپورٹ پیش ہونے کے بعد بل میں اہم ترامیم شامل کر دی جائیں۔ قومی اسمبلی بھی اکثر انتہائی تکنیکی نوعیت کی قانون سازی کو ہر شق کا تفصیلی جائزہ لیے بغیر منظور کر دیتی ہے۔ ٹیکس دہندگان کے حقوق، مالیاتی وفاقیت، انتظامی جوابدہی اور ریاست و شہری کے درمیان آئینی باہمی ذمہ داری جیسے بنیادی موضوعات پارلیمانی مباحث میں بڑی حد تک غیر موجود رہتے ہیں۔
14 برس قبل ہم نے خبردار کیا تھا کہ پاکستان میں ٹیکس قوانین کی تشکیل کے عمل سے پارلیمان بتدریج غائب ہوتی جا رہی ہے۔ آج کے شواہد بتاتے ہیں کہ یہ غیاب اب تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ آئین کا یہ وعدہ کہ ٹیکس صرف باخبر اور سنجیدہ قانون سازی کے عمل کے ذریعے عائد کیے جائیں گے، رفتہ رفتہ ایک ایسے نظام میں بدل گیا ہے جہاں انتظامیہ کی تجاویز کو پارلیمان نہایت محدود جانچ پڑتال کے بعد رسمی منظوری دے دیتی ہے۔
اب اصل سوال یہ نہیں رہا کہ کون سا ٹیکس اچھا ہے اور کون سا برا۔ اس سے کہیں زیادہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمان اب بھی ٹیکس عائد کرنے کے عمل پر کوئی حقیقی اور مؤثر اختیار رکھتی ہے؟ جب تک اس سوال کا دیانت داری سے سامنا نہیں کیا جاتا، ہر نیا فنانس ایکٹ ریاست کے اختیارات میں اضافہ کرتا رہے گا اور ساتھ ہی اس ادارے کے آئینی کردار کو کمزور کرتا رہے گا جسے جمہوری طور پر ان اختیارات کی منظوری دینے کا واحد حق حاصل ہے۔ یہ محض مالیاتی پالیسی کی کمزوری نہیں بلکہ ایک مسلسل آئینی ناکامی ہے، جس کے اثرات ٹیکس نظام سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔
نوٹ: یہ تحریر 03 جولائی 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔