Swat Boat Tragedy Inquiry Report | Authorities Negligence Exposed | Aaj News

Swat Boat Tragedy Inquiry Report | Authorities Negligence Exposed | Aaj News
Published 16 Jul, 2026 06:00pm
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Swat Boat Tragedy Inquiry Report | Authorities Negligence Exposed | Aaj News
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