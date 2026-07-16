KP Info Minister Shafi Jan on Fazlur Rehman Statement | Parliament Debate Pakistan - Aaj News

KP Info Minister Shafi Jan on Fazlur Rehman Statement | Parliament Debate Pakistan - Aaj News
Published 16 Jul, 2026 08:40pm
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KP Info Minister Shafi Jan on Fazlur Rehman Statement | Parliament Debate Pakistan - Aaj News
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