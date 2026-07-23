کم عمری میں دل کے دورے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ شائع 23 جولائ 2026 01:02pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Heart Attack in Young Adults | Health Alert | Cardiac Risk | Medical News - Aaj Pakistan Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ورلڈ کپ فائنل میں اسپین کی فتح پر سٹہ؛ میا خلیفہ کے وارے نیارے ہوگئے سعودی عرب نے ایک سالہ ملٹی پل انٹری عمرہ ویزا متعارف کرا دیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد آج کے نرخ ورلڈ کپ فائنل میں اسپین کی فتح پر سٹہ؛ میا خلیفہ کے وارے نیارے ہوگئے سعودی عرب نے ایک سالہ ملٹی پل انٹری عمرہ ویزا متعارف کرا دیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد آج کے نرخ تازہ ترین حوثی ملیشیا کے پاکستانی بحری جہازوں پر حملے ریڈ لائن ہیں، سعودی عرب سے دفاعی معاہدے پر عمل کریں گے: پاکستان امریکا کے ایران پر مسلسل 12ویں روز حملے، میزائل اور ڈرون مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ پیٹرول اور ڈیزل کے آج کے نرخ