'علیمہ خان بیٹے کو پی ٹی آئی کا چیئرمین بنانا چاہتی ہیں'

شائع 23 جولائ 2026 01:15pm
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Aleema Khan Son Party Chairman Claim | Sher Afzal Marwat Revelation | PTI Politics - News InSight
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