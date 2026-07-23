جین زی نے کتنی حکومتیں گرائیں؟ شائع 23 جولائ 2026 01:18pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Gen Z Revolution | South Asia Youth Protests | Social Media Power - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ورلڈ کپ فائنل میں اسپین کی فتح پر سٹہ؛ میا خلیفہ کے وارے نیارے ہوگئے سعودی عرب نے ایک سالہ ملٹی پل انٹری عمرہ ویزا متعارف کرا دیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد آج کے نرخ ورلڈ کپ فائنل میں اسپین کی فتح پر سٹہ؛ میا خلیفہ کے وارے نیارے ہوگئے سعودی عرب نے ایک سالہ ملٹی پل انٹری عمرہ ویزا متعارف کرا دیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد آج کے نرخ تازہ ترین سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے پابند ہیں اور اس کی پاسداری کریں گے: پاکستان امریکا کے ایران پر مسلسل 12ویں روز حملے، میزائل اور ڈرون مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ پیٹرول اور ڈیزل کے آج کے نرخ