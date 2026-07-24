Sonam Wangchuk Ends 26-Day Hunger Strike After Government Assurance - Aaj Pakistan News

Sonam Wangchuk Ends 26-Day Hunger Strike After Government Assurance - Aaj Pakistan News
Published 24 Jul, 2026 02:40pm
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Sonam Wangchuk Ends 26-Day Hunger Strike After Government Assurance - Aaj Pakistan News
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