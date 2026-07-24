Security Forces Eliminate 12 Militants | Attack on Security Check post in Tank KPK | 7PM HEADLINES

Security Forces Eliminate 12 Militants | Attack on Security Check post in Tank KPK | 7PM HEADLINES
Published 24 Jul, 2026 07:45pm
ویڈیوز
Security Forces Eliminate 12 Militants | Attack on Security Check post in Tank KPK | 7PM HEADLINES
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین