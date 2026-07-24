دہلی کے احتجاجی طلبا کو مفت کھانا شائع 24 جولائ 2026 08:34pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Delhi Student Protest Support | Free Food Volunteers | Silent Helpers Story - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین موبائل چارج کرنے سے بجلی کا بل کتنا بڑھ جاتا ہے؟ پیٹرول اور ڈیزل کے آج کے نرخ سعودی عرب نے ایک سالہ ملٹی پل انٹری عمرہ ویزا متعارف کرا دیا موبائل چارج کرنے سے بجلی کا بل کتنا بڑھ جاتا ہے؟ پیٹرول اور ڈیزل کے آج کے نرخ سعودی عرب نے ایک سالہ ملٹی پل انٹری عمرہ ویزا متعارف کرا دیا تازہ ترین کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار پاکستان کا سب سے بڑا ڈیٹا سینٹر 'اسکائی 47 قراقرم ون' کیا ہے اور کیسے کام کرے گا؟ بھارت میں جین زی تحریک ’مودی میڈیا گٹھ جوڑ‘ کو کیسے بے نقاب کر رہی ہے؟