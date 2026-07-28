'اچار کھائیں رشتہ طے ہوجائے گا' شائع 28 جولائ 2026 10:30am Today Videos Join our Whatsapp Channel Marriage Myths Pakistan | Pickle Ritual Truth | Rishta Traditions Explained - Aaj News تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی میں بہتری، ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کی نئی فہرست جاری موبائل چارج کرنے سے بجلی کا بل کتنا بڑھ جاتا ہے؟ پیٹرول اور ڈیزل کی آج کی قیمتیں پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی میں بہتری، ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کی نئی فہرست جاری موبائل چارج کرنے سے بجلی کا بل کتنا بڑھ جاتا ہے؟ پیٹرول اور ڈیزل کی آج کی قیمتیں تازہ ترین آزاد کشمیر انتخابات: مسلم لیگ (ن) نے میرپور ڈویژن میں 9 نشستیں لے کر میدان مار لیا ایران نے ثالثوں کے ذریعے ملنے والی امریکی تجاویز مسترد کر دیں پاکستان میں آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کیا ہیں؟