Punjab Old Vehicles Ban | 20-Year-Old Cars Phase Out | Transport Policy - Aaj News

Punjab Old Vehicles Ban | 20-Year-Old Cars Phase Out | Transport Policy - Aaj News
Published 28 Jul, 2026 12:40pm
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Punjab Old Vehicles Ban | 20-Year-Old Cars Phase Out | Transport Policy - Aaj News
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