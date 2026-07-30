پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کیوں؟ شائع 30 جولائ 2026 11:46am Today Videos Join our Whatsapp Channel Pakistan Petrol Prices | Why Fuel Is So Expensive? | Oil Crisis - News InSight تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین کویتی فوج میں نوکری کا اعلان: شرائط، اہلیت اور رجسٹریشن کی تاریخ جاری موبائل چارج کرنے سے بجلی کا بل کتنا بڑھ جاتا ہے؟ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھادیں کویتی فوج میں نوکری کا اعلان: شرائط، اہلیت اور رجسٹریشن کی تاریخ جاری موبائل چارج کرنے سے بجلی کا بل کتنا بڑھ جاتا ہے؟ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھادیں تازہ ترین امریکا کے ایران پر دوبارہ فضائی حملے، 3 افراد جاں بحق، بحری ناکہ بندی سخت سعودی عرب نے پاکستان کو دیے گئے 5 ارب ڈالر قرض کی وصولی تین سال کے لیے مؤخر کردی آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کیا ہے؟