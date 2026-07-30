Saudi Arabia Rolls Over $5 Billion Loan | Pakistan Economy | SBP Update - Aaj News

Saudi Arabia Rolls Over $5 Billion Loan | Pakistan Economy | SBP Update - Aaj News
Published 30 Jul, 2026 12:00pm
ویڈیوز
Saudi Arabia Rolls Over $5 Billion Loan | Pakistan Economy | SBP Update - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین