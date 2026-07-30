Saudi Defence Minister Meets JD Vance | US-Saudi Talks | Middle East Tensions - Aaj News

Saudi Defence Minister Meets JD Vance | US-Saudi Talks | Middle East Tensions - Aaj News
Published 30 Jul, 2026 12:00pm
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Saudi Defence Minister Meets JD Vance | US-Saudi Talks | Middle East Tensions - Aaj News
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