Uzma Bukhari Hits Back at PPP | Bilawal Bhutto Criticized | Pakistan Politics - Aaj News

Uzma Bukhari Hits Back at PPP | Bilawal Bhutto Criticized | Pakistan Politics - Aaj News
Published 30 Jul, 2026 12:10pm
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Uzma Bukhari Hits Back at PPP | Bilawal Bhutto Criticized | Pakistan Politics - Aaj News
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