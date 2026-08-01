ایسٹر بم دھماکا کیس: سری لنکا کے سابق دفاعی اہلکار اور پولیس چیف کو سزائے موت
سری لنکا کی خصوصی عدالت نے 2019 کے ایسٹر بم دھماکوں سے متعلق اہم مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے سابق پولیس سربراہ پوجتھ جے سندرا اور سابق سیکریٹری دفاع ہیماسری فرنینڈو کو سزائے موت سنا دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ دونوں اعلیٰ عہدیدار انٹیلی جنس اداروں کی پیشگی وارننگ کے باوجود حملوں کو روکنے میں ناکام رہے۔
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سری لنکا کی سابق پولیس کے سربراہ پوجیتھ جے سندرا اور سابق دفاعی سیکریٹری ہیماسری فرنینڈو کو 2019 کے ایسٹر بم دھماکوں کے مقدمے میں جمعہ کے روز سزائے موت سنادی گئی۔
مقامی میڈیا کے مطابق، خصوصی عدالت پرمننٹ ٹرائل ایٹ بار نے دونوں سابق اعلیٰ حکام کو متعدد الزامات میں قصوروار قرار دیا۔ ان پر حملوں سے قبل انٹیلی جنس اداروں کی وارننگ کے باوجود کارروائی نہ کرنے، سرکاری ذمہ داری میں مجرمانہ غفلت، قتل اور اقدامِ قتل کے الزامات ثابت ہوئے۔
مقامی نشریاتی ادارے اڈا دیرانا کے مطابق فیصلے کے فوری بعد دونوں ملزمان کے وکلا کی جانب سے کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔
سری لنکا میں اگرچہ قانون کے تحت سزائے موت برقرار ہے، تاہم کئی برسوں سے پھانسی پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ ایسی صورت میں سزائے موت کو عموماً عمر قید میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔
واضح رہے کہ 2022 میں تین رکنی ہائی کورٹ بینچ نے انہی الزامات میں دونوں سابق حکام کو بری کر دیا تھا، تاہم بعد ازاں سپریم کورٹ نے مقدمے کی دوبارہ سماعت کا حکم دیا، جس کے بعد مارچ میں نئے سرے سے ٹرائل شروع کیا گیا۔
صدر انورا کمارا ڈسانائیکے، جو 2024 میں منتخب ہوئے تھے، اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ بدعنوانی یا غفلت کے ذمہ دار افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
یاد رہے کہ 21 اپریل 2019 کو ایسٹر کے موقع پر ہونے والے خودکش بم دھماکوں میں تین گرجا گھروں اور تین ہوٹلوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ حملے سری لنکا کی حالیہ تاریخ کے مہلک ترین دہشت گرد حملے تھے، جن میں 279 افراد ہلاک جبکہ تقریباً 500 افراد زخمی ہوئے تھے۔ زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں میں بڑی تعداد سری لنکا کی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی تھی۔