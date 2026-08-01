US F-35 Fighter Jet Goes Down in California, Pilot Reaches Safety - Aaj News

US F-35 Fighter Jet Goes Down in California, Pilot Reaches Safety - Aaj News
Published 01 Aug, 2026 12:00pm
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US F-35 Fighter Jet Goes Down in California, Pilot Reaches Safety - Aaj News
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