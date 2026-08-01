Noshki Operation Pakistan | Security Forces Action | 7 Militants Eliminated - Aaj Pakistan News

Noshki Operation Pakistan | Security Forces Action | 7 Militants Eliminated - Aaj Pakistan News
Published 01 Aug, 2026 07:40pm
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Noshki Operation Pakistan | Security Forces Action | 7 Militants Eliminated - Aaj Pakistan News
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