Rising Inflation Leaves Pakistanis Struggling With Fuel Costs - Awaz

Rising Inflation Leaves Pakistanis Struggling With Fuel Costs - Awaz
Published 01 Aug, 2026 08:45pm
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Rising Inflation Leaves Pakistanis Struggling With Fuel Costs - Awaz
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