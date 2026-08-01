Peshawar High Court Order | Quaid e Azam Case | Deportation Ruling - Aaj News

Peshawar High Court Order | Quaid e Azam Case | Deportation Ruling - Aaj News
Published 01 Aug, 2026 11:00pm
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Peshawar High Court Order | Quaid e Azam Case | Deportation Ruling - Aaj News
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