ہنگو میں ڈی ایس پی سمیت 10 پولیس اہلکاروں کی شہادت، حملے میں ملوث ماسٹر مائنڈ ہلاک
خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن میں خزینہ بانڈہ چیک پوسٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ ٹی ٹی پی کا اہم کمانڈر احمد عرف امیر معاویہ ہلاک ہوگیا ہے۔ حملے میں ڈی ایس پی سمیت 10 پولیس اہلکار شہید اور 28 زخمی ہوئے تھے۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہنگو کے علاقے چھپڑی نریاب میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کے دوران ٹی ٹی پی سے وابستہ مبینہ اہم کمانڈر احمد عرف امیر معاویہ مارا گیا، جسے حکام نے خزینہ بانڈہ چیک پوسٹ حملے کا مبینہ ماسٹر مائنڈ قرار دیا ہے۔
سیکیورٹی حکام کے مطابق امیر معاویہ تنظیم میں کمانڈر کاظم کے بعد ایک اہم ذمہ داری پر فائز تھا اور سیکیورٹی فورسز کو متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں مطلوب تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گرد گزشتہ دنوں ہنگو کی خزینہ بانڈہ چیک پوسٹ پر ہونے والے حملے میں ملوث تھا۔
سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ اس کارروائی کو ہنگو پولیس کے شہداء کے خون کا بدلہ قرار دیا جا رہا ہے جب کہ امیر معاویہ کی ہلاکت دہشت گرد نیٹ ورک کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔
سیکیورٹی حکام نے واضح کیا کہ خزینہ بانڈہ چیک پوسٹ حملے میں ملوث تمام دہشت گردوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور اس حملے میں ملوث کسی بھی شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا۔
یاد رہے کہ 29 جولائی کو ہنگو کے خزینہ بانڈہ پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، حملے میں ڈی ایس پی سمیت 10 پولیس اہلکار شہید اور 28 زخمی ہوئے تھے۔