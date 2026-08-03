MQM Bahadurabad Situation | Police Action | Karachi Political Tension - Aaj Pakistan News

MQM Bahadurabad Situation | Police Action | Karachi Political Tension - Aaj Pakistan News
Published 03 Aug, 2026 10:40pm
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MQM Bahadurabad Situation | Police Action | Karachi Political Tension - Aaj Pakistan News
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