Pakistan | Saudi Arabia | Türkiye Sign Makkah Defense Agreement - Aaj News

Pakistan | Saudi Arabia | Türkiye Sign Makkah Defense Agreement - Aaj News
Published 07 Aug, 2026 11:00pm
ویڈیوز
Pakistan | Saudi Arabia | Türkiye Sign Makkah Defense Agreement - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین