Electricity Price Hike | NEPRA Fuel Adjustment | August Bills - Aaj News

Electricity Price Hike | NEPRA Fuel Adjustment | August Bills - Aaj News
Published 08 Aug, 2026 12:10am
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Electricity Price Hike | NEPRA Fuel Adjustment | August Bills - Aaj News
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