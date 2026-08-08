AJK Elections | PML-N Wins 24 Seats | Simple Majority Secured - Aaj News

AJK Elections | PML-N Wins 24 Seats | Simple Majority Secured - Aaj News
Published 08 Aug, 2026 02:45pm
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AJK Elections | PML-N Wins 24 Seats | Simple Majority Secured - Aaj News
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