خیبرپختونخوا میں ورچوئل اسکول، گھر بیٹھے پڑھائی . شائع 09 اگست 2026 12:19pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Virtual School Launch in Khyber Pakhtunkhwa | Study from Home Initiative Begins - Aaj News تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مزید کم کردیں 'پاسپورٹ نہیں دیا جارہا': ارشد چائے والا نے عدالت سے رجوع کر لیا 'مکّہ دفاعی معاہدہ': پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ ایک دوسرے کی مدد کس طرح کریں گے؟ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مزید کم کردیں 'پاسپورٹ نہیں دیا جارہا': ارشد چائے والا نے عدالت سے رجوع کر لیا 'مکّہ دفاعی معاہدہ': پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ ایک دوسرے کی مدد کس طرح کریں گے؟ تازہ ترین میر رضا کیس: مقدمے میں قتل کی دفعہ شامل، تحقیقات کے لیے نئی 5 رکنی ٹیم قائم ایرانی صدر کی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای سے ملاقات، جنگ اور معاشی چیلنجز پر گفتگو وزارت اطلاعات نے افغان طالبان کا ہتھیاروں کی مبینہ اسمگلنگ کا دعویٰ مسترد کردیا