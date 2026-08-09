خیبرپختونخوا میں ورچوئل اسکول، گھر بیٹھے پڑھائی

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شائع 09 اگست 2026 12:19pm
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Virtual School Launch in Khyber Pakhtunkhwa | Study from Home Initiative Begins - Aaj News
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