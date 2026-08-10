پاکستان میں سستی گاڑی کیسے مل سکتی ہے؟ شائع 10 اگست 2026 09:46am Today Videos Join our Whatsapp Channel Pakistan Auto Policy Delay | Economic Impact | Industrial Stagnation - Aaj Exclusive Ep#03 تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مزید کم کردیں 'پاسپورٹ نہیں دیا جارہا': ارشد چائے والا نے عدالت سے رجوع کر لیا میر رضا کیس: دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کھوپڑی، پسلی اور کولہے میں فریکچر کی تصدیق حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مزید کم کردیں 'پاسپورٹ نہیں دیا جارہا': ارشد چائے والا نے عدالت سے رجوع کر لیا میر رضا کیس: دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کھوپڑی، پسلی اور کولہے میں فریکچر کی تصدیق تازہ ترین میر رضا کیس میں غیر معمولی شواہد ملنے کا دعویٰ، 21 افراد زیرِ حراست میر رضا ہلاکت کیس: پُراسرار گیسٹ ہاؤس کا چودہ سالہ ملازم سامنے آ گیا، اہم انکشافات غزہ سے فوج نکالنے سے انکار؛ نیتن یاہو، ٹرمپ کی ناراضی کا خطرہ کیوں مول لے رہے ہیں؟