Colombia Earthquake | 7.4 Magnitude | 132 Casualties | Rescue Operation | Aaj News

Colombia Earthquake | 7.4 Magnitude | 132 Casualties | Rescue Operation | Aaj News
Published 11 Aug, 2026 01:55pm
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Colombia Earthquake | 7.4 Magnitude | 132 Casualties | Rescue Operation | Aaj News
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