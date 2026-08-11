Turkey Parliament | PKK Disbandment Bill | Limited Amnesty | Aaj News

Turkey Parliament | PKK Disbandment Bill | Limited Amnesty | Aaj News
Published 11 Aug, 2026 02:25pm
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Turkey Parliament | PKK Disbandment Bill | Limited Amnesty | Aaj News
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