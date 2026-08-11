Atta Tarar | PTI Protest | Political Tensions | Long March Warning - Aaj News

Atta Tarar | PTI Protest | Political Tensions | Long March Warning - Aaj News
Published 11 Aug, 2026 08:00pm
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Atta Tarar | PTI Protest | Political Tensions | Long March Warning - Aaj News
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