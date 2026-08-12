US Iran Deal | 60-Day Extension | Pakistan’s Key Role | Major Update - Aaj News

US Iran Deal | 60-Day Extension | Pakistan’s Key Role | Major Update - Aaj News
Published 12 Aug, 2026 06:00pm
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US Iran Deal | 60-Day Extension | Pakistan’s Key Role | Major Update - Aaj News
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