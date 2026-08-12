پاکستان 1947 سے آج تک کتنا بدل گیا شائع 12 اگست 2026 07:59pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Pakistan 1947 | Quaid’s Dream | Today’s Pakistan | Independence Day - Aaj News تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین حکومت کا عام تعطیل کا اعلان، ایک ساتھ 3 چھٹیاں ملیں گی فرانزک رپورٹ میں میر رضا کی لاش کی شناخت، والدین کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا ایران کا خوف: ٹرمپ فوڈ ٹرک میں چھپ کر ملٹری جیٹ کے ذریعے ترکیہ سے کیسے فرار ہوئے؟ حکومت کا عام تعطیل کا اعلان، ایک ساتھ 3 چھٹیاں ملیں گی فرانزک رپورٹ میں میر رضا کی لاش کی شناخت، والدین کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا ایران کا خوف: ٹرمپ فوڈ ٹرک میں چھپ کر ملٹری جیٹ کے ذریعے ترکیہ سے کیسے فرار ہوئے؟ تازہ ترین کوئٹہ: محکمہ آبپاشی بلوچستان میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن کا انکشاف میر رضا کے وکیل جبران ناصر تنقید کی زد میں کیوں؟ امریکا اور ایران جنگ بندی میں توسیع پر متفق، مدت طے نہ ہوسکی: ترک ایجنسی