Trump on Iran | Strait of Hormuz | US Control | Iran Crisis | Latest Update - Aaj News

Trump on Iran | Strait of Hormuz | US Control | Iran Crisis | Latest Update - Aaj News
Published 13 Aug, 2026 12:45pm
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Trump on Iran | Strait of Hormuz | US Control | Iran Crisis | Latest Update - Aaj News
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