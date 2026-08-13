Ishaq Dar | Norway FM | Pakistan-Norway Relations | Iran-US Tensions - Aaj News

Ishaq Dar | Norway FM | Pakistan-Norway Relations | Iran-US Tensions - Aaj News
Published 13 Aug, 2026 01:00pm
ویڈیوز
Ishaq Dar | Norway FM | Pakistan-Norway Relations | Iran-US Tensions - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین