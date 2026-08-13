Iran Military Doctrine | IRGC | Offensive Operations | Reza Naqdi | Iran US Tensions - Aaj News

Iran Military Doctrine | IRGC | Offensive Operations | Reza Naqdi | Iran US Tensions - Aaj News
Published 13 Aug, 2026 01:05pm
ویڈیوز
Iran Military Doctrine | IRGC | Offensive Operations | Reza Naqdi | Iran US Tensions - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین