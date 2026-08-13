Ishaq Dar | India Water Warning | Indus Waters Treaty | Norway FM | Makkah Pact - Aaj News

Ishaq Dar | India Water Warning | Indus Waters Treaty | Norway FM | Makkah Pact - Aaj News
Published 13 Aug, 2026 03:50pm
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Ishaq Dar | India Water Warning | Indus Waters Treaty | Norway FM | Makkah Pact - Aaj News
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