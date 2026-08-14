JD Vance | Iran Conflict | Strait of Hormuz | Nuclear Weapons | US Position | Oil Prices - Aaj News

JD Vance | Iran Conflict | Strait of Hormuz | Nuclear Weapons | US Position | Oil Prices - Aaj News
Published 14 Aug, 2026 03:05pm
ویڈیوز
JD Vance | Iran Conflict | Strait of Hormuz | Nuclear Weapons | US Position | Oil Prices - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین