79 برس کا پاکستان: ہم کہاں پہنچے؟ شائع 15 اگست 2026 10:44am Today Videos Join our Whatsapp Channel Pakistan at 79 | 79 Years of Independence | Progress & Challenges | Where Are We? | Aaj Situation تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین انورٹر بیٹری میں پانی کب ڈالنا چاہیے؟ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھادیں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کردیا انورٹر بیٹری میں پانی کب ڈالنا چاہیے؟ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھادیں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کردیا تازہ ترین لاہور میں 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت: باپ بیٹے کی ہلاکت اور 'افغانی ٹاسک' کا کیا تعلق ہے؟ 'آبنائے ہرمز کو جلد امریکی علاقہ قرار دوں گا': صدر ٹرمپ کا اعلان ایرانی محاصرے کے دوران امریکی طیارہ بردار جہاز کے اہلکاروں کی خستہ حالت، خاندان ٹرمپ کے خلاف پھٹ پڑے