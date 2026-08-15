پاکستان کے مشہور ملی نغمے اور ان کے مصنفین شائع 15 اگست 2026 10:53am Today Videos Join our Whatsapp Channel Pakistan National Songs | Famous Milli Naghmas | Popular Poets & Lyricists - Aaj News تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین انورٹر بیٹری میں پانی کب ڈالنا چاہیے؟ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھادیں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کردیا انورٹر بیٹری میں پانی کب ڈالنا چاہیے؟ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھادیں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کردیا تازہ ترین لاہور میں 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت: باپ بیٹے کی ہلاکت اور 'افغانی ٹاسک' کا کیا تعلق ہے؟ 'آبنائے ہرمز کو جلد امریکی علاقہ قرار دوں گا': صدر ٹرمپ کا اعلان لاہور: اسٹیج اداکارہ عروج سے زیادتی کا مقدمہ درج