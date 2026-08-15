Indonesia Earthquake | 7.7 Magnitude | Tsunami Warning | 20 Casualties | Aftershocks - Aaj News

Indonesia Earthquake | 7.7 Magnitude | Tsunami Warning | 20 Casualties | Aftershocks - Aaj News
Published 15 Aug, 2026 02:35pm
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Indonesia Earthquake | 7.7 Magnitude | Tsunami Warning | 20 Casualties | Aftershocks - Aaj News
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