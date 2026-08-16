Iran Embassy Claims Leavitt Resigned Over Trump, White House Rejects Claim - Aaj News

Iran Embassy Claims Leavitt Resigned Over Trump, White House Rejects Claim - Aaj News
Published 16 Aug, 2026 09:45am
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Iran Embassy Claims Leavitt Resigned Over Trump, White House Rejects Claim - Aaj News
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