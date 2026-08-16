AJK PM Candidate | Nawaz Sharif Meeting | Shah Ghulam Qadir | Tariq Farooq - Aaj News

AJK PM Candidate | Nawaz Sharif Meeting | Shah Ghulam Qadir | Tariq Farooq - Aaj News
Published 16 Aug, 2026 07:25pm
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AJK PM Candidate | Nawaz Sharif Meeting | Shah Ghulam Qadir | Tariq Farooq - Aaj News
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