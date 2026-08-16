Makkah Defence Pact | Erdogan Reveals Future Plans | New Provinces in Pakistan - 09PM | Headlines

Makkah Defence Pact | Erdogan Reveals Future Plans | New Provinces in Pakistan - 09PM | Headlines
Published 16 Aug, 2026 10:00pm
ویڈیوز
Makkah Defence Pact | Erdogan Reveals Future Plans | New Provinces in Pakistan - 09PM | Headlines
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین